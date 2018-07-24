Роскосмос опроверг слухи о запрете афроамериканцам летать на "Союзах"

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Роскосмос опроверг информацию, что существует запрет на полеты афроамериканцев на российских космических кораблях "Союз". Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Роскосмос Владимир Устименко.

Ранее директор NASA Джим Брайденстайн пообещал узнать, не запрещают ли русские запускать в космос афроамериканцев на борту "Союзов".

"По расовому признаку никогда Роскосмос не будет никого отбирать. А соответствующие заявления – абсолютный расизм", — сказал он.

На мероприятии в Центре стратегических и международных исследований в США в понедельник модератор сессии предположил, что именно российская сторона стоит за тем, что ни один афроамериканец не был в космосе с 2011 года после закрытия программы запуска американских шаттлов. По его словам 52 астронавта были запущены на российских кораблях, но ни один из них не был афроамериканцем.

Пресекать подобный слух пришлось нынешнему и предыдущему руководителям NASA — Джиму Брайденстайну и Чарльзу Болдену.