Марсоход миссии ExoMars получит имя

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Объявлен конкурс на лучшее название марсохода российско-европейской миссии ExoMars, который будет отправлен в 2020 году на поверхность Красной планеты для поиска жизни, говорится в сообщении Европейского космического агентства (ESA).

"Ровер должен прибыть на Марс в марте 2021 года. Он исследует, как развивался Марс и могут ли быть там условия для жизни. Конкурс на лучшее имя для него был объявлен астронавтом ESA Тимом Пике", — отмечается в сообщении.

Марсоход ExoMars станет первым аппаратом, который сможет бурить грунт планеты на глубину до двух метров для того, чтобы попытаться найти доказательства жизни, возможно, там скрытой.

Сперва структурно-температурный макет ровера планируется испытать на Земле на вибростендах, где будут смоделированы воздействия, которым подвергнется марсоход при старте на ракете "Протон-М", входе в атмосферу Марса и посадке. Затем начнутся двухмесячные температурные испытания — макет в специальной камере, имитирующей разряженную атмосферу Марса, будут нагревать и охлаждать для того, чтобы проверить работоспособность в условиях изменяющихся в широком диапазоне марсианских температур.

После испытаний, завершение которых ожидаются в августе 2018 года, макет отправят в подмосковное НПО имени Лавочкина, где проверят его совместимость с российской посадочной платформой. После этого начнется восьмимесячная серия тестов, в ходе которой специалисты проверят способность ровера передвигаться по различным поверхностям.

ExoMars-2020 — второй этап российско-европейской миссии ExoMars. В ходе первого этапа к Красной планете в 2016 году на ракете "Протон-М" запустили европейский орбитальный модуль Trace Gas Orbiter c двумя российскими приборами и посадочный аппарат Schiaparelli, который разбился при посадке 19 октября 2016 года.

Этап 2020 года предполагает более широкое участие российской стороны. Российская посадочная платформа, окончательная сборка которой ведется подмосковным НПО имени Лавочкина, будет оборудована 11 российскими и двумя европейскими научными приборами. Через несколько дней после посадки с нее съедет европейский марсоход, на котором также будут два российских прибора.