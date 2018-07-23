Марсоход миссии ExoMars получит имя

18:4923.07.2018
(обновлено: 23:47 23.07.2018)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Объявлен конкурс на лучшее название марсохода российско-европейской миссии ExoMars, который будет отправлен в 2020 году на поверхность Красной планеты для поиска жизни, говорится в сообщении Европейского космического агентства (ESA).
"Ровер должен прибыть на Марс в марте 2021 года. Он исследует, как развивался Марс и могут ли быть там условия для жизни. Конкурс на лучшее имя для него был объявлен астронавтом ESA Тимом Пике", — отмечается в сообщении.
Марсоход ExoMars станет первым аппаратом, который сможет бурить грунт планеты на глубину до двух метров для того, чтобы попытаться найти доказательства жизни, возможно, там скрытой.
Сперва структурно-температурный макет ровера планируется испытать на Земле на вибростендах, где будут смоделированы воздействия, которым подвергнется марсоход при старте на ракете "Протон-М", входе в атмосферу Марса и посадке. Затем начнутся двухмесячные температурные испытания — макет в специальной камере, имитирующей разряженную атмосферу Марса, будут нагревать и охлаждать для того, чтобы проверить работоспособность в условиях изменяющихся в широком диапазоне марсианских температур.
После испытаний, завершение которых ожидаются в августе 2018 года, макет отправят в подмосковное НПО имени Лавочкина, где проверят его совместимость с российской посадочной платформой. После этого начнется восьмимесячная серия тестов, в ходе которой специалисты проверят способность ровера передвигаться по различным поверхностям.
ExoMars-2020 — второй этап российско-европейской миссии ExoMars. В ходе первого этапа к Красной планете в 2016 году на ракете "Протон-М" запустили европейский орбитальный модуль Trace Gas Orbiter c двумя российскими приборами и посадочный аппарат Schiaparelli, который разбился при посадке 19 октября 2016 года.
Этап 2020 года предполагает более широкое участие российской стороны. Российская посадочная платформа, окончательная сборка которой ведется подмосковным НПО имени Лавочкина, будет оборудована 11 российскими и двумя европейскими научными приборами. Через несколько дней после посадки с нее съедет европейский марсоход, на котором также будут два российских прибора.
"Сегодня полет на Марс и жизнь на красной планете кажется нам невозможной, однако мы должны сделать эту мечту реальностью за наше время жизни. Любой человек, который пожелает отправиться на Марс, должен иметь такую возможность. Не хочу быть "плохим пророком в своем отечестве", но в будущем Земля, вероятно, переживет катастрофу, и мы вымрем. Альтернатива этому – человечество должно стать "космическим" видом", — заявил глава SpaceX Илон Маск.
По словам главы SpaceX Илона Маска, Марс является идеальным "полигоном" для перехода человечества к жизни в космосе.
У Марса, отмечает глава SpaceX, есть масса преимуществ. Во-первых, в прошлом он был похож на Землю, на нем есть запасы воды и газов, которые можно растопить и вернуть Марсу океаны и атмосферы.
SpaceX хочет одновременно решить две задачи – создать на Марсе "самоподдерживающийся" город, самостоятельную цивилизацию из миллиона людей, и сократить себестоимость полетов на красную планету на пять миллионов процентов.
Текущий состав атмосферы Марса уже позволяет использовать ее для выращивания растений, если сжать воздух, содержащий два важнейших вещества для флоры – азот и углекислоту.
Производство топлива на Марсе и заправка или дозаправка кораблей на орбите Земли, по словам главы SpaceX Илона Маска, позволит сократить расходы на отправку грузов на Марс в 5-10 раз.
Корабль для "колонизации" Марса, который разрабатывается в стенах SpaceX, по своим размерам будет действительно гигантским – он будет вмещать в себя около ста или двухсот пассажиров, а также сможет перевозить около 450 тонн полезного груза.
Цветной снимок ударного кратера Гусева. Некоторые ученые считают, что местность, где долина Маадим переходит в кратер Гусева, напоминает некоторые дельты рек на Земле.
В 2004 году Европейское космическое агентство (ESA) объявило, что автоматической орбитальной станции Mars Express удалось найти на Марсе замерзшую воду.
Хаос Арам - ударный кратер на Марсе, насчитывает около 280 км в поперечнике. Аппаратура THEMIS, установленная на орбитальный аппарат Марс Одиссей, показала наличие на дне Арама серого кристаллического гематита.
"Послание" азбукой Морзе на поверхности Марса.
Первый "частный" полет на Марс, как планирует Маск, осуществит новая версия космического корабля Dragon, варианты для отправки которого к красной планете SpaceX будет искать, начиная с 2020 года. Таким образом, первый полет к красной планете может состояться уже в 2022 году, за десятилетия до того, как туда планирует отправиться НАСА.