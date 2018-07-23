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Космос

Марсоход миссии ExoMars получит имя

(обновлено: 23:47 23.07.2018)
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© Фото : ESA/ATG medialabМиссия ExoMars. Архивное фтоМиссия ExoMars. Архивное фто
© Фото : ESA/ATG medialab
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Объявлен конкурс на лучшее название марсохода российско-европейской миссии ExoMars, который будет отправлен в 2020 году на поверхность Красной планеты для поиска жизни, говорится в сообщении Европейского космического агентства (ESA).

Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Роскосмос начал испытания тепловой защиты модуля миссии "ЭкзоМарс-2020"
"Ровер должен прибыть на Марс в марте 2021 года. Он исследует, как развивался Марс и могут ли быть там условия для жизни. Конкурс на лучшее имя для него был объявлен астронавтом ESA Тимом Пике", — отмечается в сообщении.

Марсоход ExoMars станет первым аппаратом, который сможет бурить грунт планеты на глубину до двух метров для того, чтобы попытаться найти доказательства жизни, возможно, там скрытой.

Сперва структурно-температурный макет ровера планируется испытать на Земле на вибростендах, где будут смоделированы воздействия, которым подвергнется марсоход при старте на ракете "Протон-М", входе в атмосферу Марса и посадке. Затем начнутся двухмесячные температурные испытания — макет в специальной камере, имитирующей разряженную атмосферу Марса, будут нагревать и охлаждать для того, чтобы проверить работоспособность в условиях изменяющихся в широком диапазоне марсианских температур.

После испытаний, завершение которых ожидаются в августе 2018 года, макет отправят в подмосковное НПО имени Лавочкина, где проверят его совместимость с российской посадочной платформой. После этого начнется восьмимесячная серия тестов, в ходе которой специалисты проверят способность ровера передвигаться по различным поверхностям.

Гендиректору Роскосмоса Игорю Комарову и главе Европейского космического агентства Йохану-Дитриху Вёрнеру представили тестовые перелетный модуль и марсоход российско-европейской миссии ExoMars-2020
© Фото предоставлено пресс-службой Роскосмоса
Главы Роскосмоса и ESA осмотрели модель марсохода проекта ExoMars-2020
ExoMars-2020 — второй этап российско-европейской миссии ExoMars. В ходе первого этапа к Красной планете в 2016 году на ракете "Протон-М" запустили европейский орбитальный модуль Trace Gas Orbiter c двумя российскими приборами и посадочный аппарат Schiaparelli, который разбился при посадке 19 октября 2016 года.

Этап 2020 года предполагает более широкое участие российской стороны. Российская посадочная платформа, окончательная сборка которой ведется подмосковным НПО имени Лавочкина, будет оборудована 11 российскими и двумя европейскими научными приборами. Через несколько дней после посадки с нее съедет европейский марсоход, на котором также будут два российских прибора.

Марс, место жительства будущих поколений землян
© AFP 2018 / Hector-Guerrero"Сегодня полет на Марс и жизнь на красной планете кажется нам невозможной, однако мы должны сделать эту мечту реальностью за наше время жизни. Любой человек, который пожелает отправиться на Марс, должен иметь такую возможность. Не хочу быть "плохим пророком в своем отечестве", но в будущем Земля, вероятно, переживет катастрофу, и мы вымрем. Альтернатива этому – человечество должно стать "космическим" видом", — заявил глава SpaceX Илон Маск.Глава SpaceX Илон Маск во время Международной астронавтической конференции
© AFP 2018 / Hector-Guerrero
"Сегодня полет на Марс и жизнь на красной планете кажется нам невозможной, однако мы должны сделать эту мечту реальностью за наше время жизни. Любой человек, который пожелает отправиться на Марс, должен иметь такую возможность. Не хочу быть "плохим пророком в своем отечестве", но в будущем Земля, вероятно, переживет катастрофу, и мы вымрем. Альтернатива этому – человечество должно стать "космическим" видом", — заявил глава SpaceX Илон Маск.
© NASA / JPL-Caltech/MSSSПо словам главы SpaceX Илона Маска, Марс является идеальным "полигоном" для перехода человечества к жизни в космосе.Снимок с Марса
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
По словам главы SpaceX Илона Маска, Марс является идеальным "полигоном" для перехода человечества к жизни в космосе.
© NASA / JPL/University of ArizonaУ Марса, отмечает глава SpaceX, есть масса преимуществ. Во-первых, в прошлом он был похож на Землю, на нем есть запасы воды и газов, которые можно растопить и вернуть Марсу океаны и атмосферы.Снимок поверхности Марса, сделанный камерой HiRise
© NASA / JPL/University of Arizona
У Марса, отмечает глава SpaceX, есть масса преимуществ. Во-первых, в прошлом он был похож на Землю, на нем есть запасы воды и газов, которые можно растопить и вернуть Марсу океаны и атмосферы.
© AFP 2018 / NASA/JPL-Caltech/MSSSSpaceX хочет одновременно решить две задачи – создать на Марсе "самоподдерживающийся" город, самостоятельную цивилизацию из миллиона людей, и сократить себестоимость полетов на красную планету на пять миллионов процентов.Селфи марсохода Curiosity
© AFP 2018 / NASA/JPL-Caltech/MSSS
SpaceX хочет одновременно решить две задачи – создать на Марсе "самоподдерживающийся" город, самостоятельную цивилизацию из миллиона людей, и сократить себестоимость полетов на красную планету на пять миллионов процентов.
© NASA / JPL-Caltech/Univ. of ArizonaТекущий состав атмосферы Марса уже позволяет использовать ее для выращивания растений, если сжать воздух, содержащий два важнейших вещества для флоры – азот и углекислоту.Поверхность на Марсе
© NASA / JPL-Caltech/Univ. of Arizona
Текущий состав атмосферы Марса уже позволяет использовать ее для выращивания растений, если сжать воздух, содержащий два важнейших вещества для флоры – азот и углекислоту.
© NASA / JPL/Malin Space Science SystemsПроизводство топлива на Марсе и заправка или дозаправка кораблей на орбите Земли, по словам главы SpaceX Илона Маска, позволит сократить расходы на отправку грузов на Марс в 5-10 раз.Сердце, обнаруженное на поверхности Марса
© NASA / JPL/Malin Space Science Systems
Производство топлива на Марсе и заправка или дозаправка кораблей на орбите Земли, по словам главы SpaceX Илона Маска, позволит сократить расходы на отправку грузов на Марс в 5-10 раз.
© NASA / JPL-Caltech/Texas A & M /CornellЗакат на Марсе.Закат на Марсе
© NASA / JPL-Caltech/Texas A & M /Cornell
Закат на Марсе.
© NASA / JPLКорабль для "колонизации" Марса, который разрабатывается в стенах SpaceX, по своим размерам будет действительно гигантским – он будет вмещать в себя около ста или двухсот пассажиров, а также сможет перевозить около 450 тонн полезного груза.Планета Марс
© NASA / JPL
Корабль для "колонизации" Марса, который разрабатывается в стенах SpaceX, по своим размерам будет действительно гигантским – он будет вмещать в себя около ста или двухсот пассажиров, а также сможет перевозить около 450 тонн полезного груза.
© NASA / JPL-CaltechЦветной снимок ударного кратера Гусева. Некоторые ученые считают, что местность, где долина Маадим переходит в кратер Гусева, напоминает некоторые дельты рек на Земле.Цветное изображение поверхности Марса
© NASA / JPL-Caltech
Цветной снимок ударного кратера Гусева. Некоторые ученые считают, что местность, где долина Маадим переходит в кратер Гусева, напоминает некоторые дельты рек на Земле.
© Фото : ESA/DLR/Freie Universitat Berlin (G. Neukum)В 2004 году Европейское космическое агентство (ESA) объявило, что автоматической орбитальной станции Mars Express удалось найти на Марсе замерзшую воду.Снимок поверхности Марса
© Фото : ESA/DLR/Freie Universitat Berlin (G. Neukum)
В 2004 году Европейское космическое агентство (ESA) объявило, что автоматической орбитальной станции Mars Express удалось найти на Марсе замерзшую воду.
© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona Хаос Арам - ударный кратер на Марсе, насчитывает около 280 км в поперечнике. Аппаратура THEMIS, установленная на орбитальный аппарат Марс Одиссей, показала наличие на дне Арама серого кристаллического гематита.Снимок скал на Марсе
© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona
Хаос Арам - ударный кратер на Марсе, насчитывает около 280 км в поперечнике. Аппаратура THEMIS, установленная на орбитальный аппарат Марс Одиссей, показала наличие на дне Арама серого кристаллического гематита.
© NASA / JPL/University of Arizona"Послание" азбукой Морзе на поверхности Марса.Послание азбукой Морзе на поверхности Марса
© NASA / JPL/University of Arizona
"Послание" азбукой Морзе на поверхности Марса.
© AFP 2018 / Robyn BeckПервый "частный" полет на Марс, как планирует Маск, осуществит новая версия космического корабля Dragon, варианты для отправки которого к красной планете SpaceX будет искать, начиная с 2020 года. Таким образом, первый полет к красной планете может состояться уже в 2022 году, за десятилетия до того, как туда планирует отправиться НАСА.Люди смотрят через телескоп на Марс в Лос-Анджелесе
© AFP 2018 / Robyn Beck
Первый "частный" полет на Марс, как планирует Маск, осуществит новая версия космического корабля Dragon, варианты для отправки которого к красной планете SpaceX будет искать, начиная с 2020 года. Таким образом, первый полет к красной планете может состояться уже в 2022 году, за десятилетия до того, как туда планирует отправиться НАСА.
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