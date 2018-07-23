Глава НАСА обещал узнать, есть ли в России запрет на темнокожих космонавтов

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Директор НАСА Джим Брайденстайн пообещал узнать, не запрещают ли русские запускать в космос афроамериканцев на борту "Союзов".
Так Брайденстайн ответил на вопрос модератора сессии, который предположил, что именно российская сторона стоит за тем, что ни один афроамериканец не был в космосе с 2011 года после закрытия программы запуска американских шаттлов.
"Пятьдесят два астронавта были запущены русскими. Что интересно: ни один из них не был афроамериканцем. То есть с 2011 года ни один афроамериканец от НАСА не был на орбите. Это должно было измениться в минувшем июне. Джанетт Эппс должна была полететь… Она была исключена из этой миссии… И это поднимает вопрос: что происходит? Русские что, отказываются запускать афроамериканских астронавтов?" — спросил он.
Однако в январе НАСА объявило, что вместо Эппс полетит Серина Ауньон-Ченселлор, которая должна была стать следующей, а ее коллега вернется в Центр полетов в Хьюстоне, где будет "рассматриваться как кандидат для будущих миссий". Причины НАСА не называло.