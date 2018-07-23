В России могут создать лунную станцию с системой глубокого бурения

СОЧИ, 23 июл — РИА Новости. Лунную автоматическую станцию, оснащенную системой бурения грунта на глубину до четырех метров, могут в будущем создать в России, такой бур уже разрабатывают воспитанники образовательного центра "Сириус", сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Россия, согласно федеральной космической программе, планирует отправить к естественному спутнику Земли станцию "Луна-27" в 2022 году. Она также будет оснащена бурильной установкой, но с возможностью бурения лишь на глубину два метра.

"Сегодня показывали интересные технологии, связанные с созданием лунного бура… Это возможность использовать бурение реголита на глубину до четырех метров… Мы вполне с удовольствием её возьмем, и я порекомендую её к адаптации, к созданию конкретного аппарата", — сказал Рогозин во время посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи.

Кроме того, по словам главы Роскосмоса, "Сириус" занят разработкой малых спутников дистанционного зондирования Земли и измерения радиации. Рогозин считает, что такие спутники нужно создавать с заведомо небольшим ресурсом, чтобы присутствие на орбите по-прежнему работоспособных спутников старых образцов не ставило под вопрос целесообразность создания новых, с улучшенными характеристиками.

Запускать школьные малые спутники планируется как с Международной космической станции, так и попутной нагрузкой на ракетах с другими аппаратами.