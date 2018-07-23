Рогозин рассказал о своей первой ракете

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и руководитель центра одаренных детей Сириус Елена Шмелева на брифинге по итогам проектной образовательной программы Большие вызовы 2018 в Образовательном центре Сириус в Сочи. 23 июля 2018

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и руководитель центра одаренных детей Сириус Елена Шмелева на брифинге по итогам проектной образовательной программы Большие вызовы 2018 в Образовательном центре Сириус в Сочи. 23 июля 2018

СОЧИ, 23 июл — РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что собрал свою первую "школьную" ракету, когда ему было шесть лет.

"Знаете, когда я пошел в космический кружок?— в шесть лет. Я сделал первую свою ракету вместе с преподавателем в шесть лет ", — сказал он в понедельник на встрече с воспитанниками образовательного центра "Сириус".

Рогозин поблагодарил организаторов своей встречи со школьниками за то, что дали ему возможность "вырваться" из Москвы.

Научно-образовательные спутники "СириусСат-1" и "СириусСат-2" были собраны школьниками совместно со специалистами компании "Спутникс" на базе разработанной компанией наноспутниковой платформы "OrbiCraft-Pro". Полезная нагрузка аппаратов представляет собой детектор космических частиц для изучения "космической погоды", датчик был разработан НИИ ядерной физики МГУ и собран при участии группы школьников из образовательного центра "Сириус".

Спутники должны запустить на орбиту российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос, запланированного на 15 августа.