Рогозин рассказал о своей первой ракете

СОЧИ, 23 июл — РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что собрал свою первую "школьную" ракету, когда ему было шесть лет.
Рогозин поблагодарил организаторов своей встречи со школьниками за то, что дали ему возможность "вырваться" из Москвы.
Научно-образовательные спутники "СириусСат-1" и "СириусСат-2" были собраны школьниками совместно со специалистами компании "Спутникс" на базе разработанной компанией наноспутниковой платформы "OrbiCraft-Pro". Полезная нагрузка аппаратов представляет собой детектор космических частиц для изучения "космической погоды", датчик был разработан НИИ ядерной физики МГУ и собран при участии группы школьников из образовательного центра "Сириус".
Спутники должны запустить на орбиту российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос, запланированного на 15 августа.