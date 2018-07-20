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Энтузиасты нашли возможное место гибели советской станции "Марс-6"

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© NASAСнимок орбитального аппарата NASA с орбиты Марса с изображением Южного полюса Марса. Архивное фотоСнимок орбитального аппарата NASA с орбиты Марса с изображением Южного полюса Марса. Архивное фото
© NASA
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Группа российских энтузиастов с помощью снимков с американского спутника Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) нашла вероятное место, где на Марсе в 1973 году разбился спускаемый аппарат советского межпланетной станции "Марс-6", сообщили РИА Новости инициатор поисков, популяризатор космонавтики Виталий Егоров и автор открытия Антон Громов.

Закат на Марсе
© NASA / JPL-Caltech/Texas A & M /Cornell
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В 2013 году Егоров благодаря изучению снимков Марса нашел спускаемый аппарат станции "Марс-3". "Межпланетные аппараты для человечества как органы чувств, которые мы посылаем в другие миры. Меня с детства вдохновляла эта идея, а в конце статьи про успешный поиск "Марса-3" было сказано, что "Марс-6" ещё не найден. Конечно, мне сразу захотелось подарить человечеству знание о его судьбе", — рассказал автор открытия Антон Громов.

Инициатор поисков Егоров рассказал РИА Новости, что группа энтузиастов просмотрела спутниковые снимки высокого разрешения предполагаемой зоны падения. "Громов обнаружил кратер, который мог остаться после падения "Марса-6". Для получения уточненных данных было решено прибегнуть к современным методам численного моделирования физических процессов. Инженерная компания из Санкт-Петербурга по просьбе энтузиастов провела "виртуальный краш-тест" спускаемого аппарата "Марс-6", чтобы выяснить картину происшествия. Полученные значения соответствуют видимым данным, поэтому можно говорить, что конкретный кратер мог остаться после удара именно спускаемого аппарата "Марс-6", — рассказал Егоров.

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© NASA / JPL
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По результатам моделирования "Марс-6" должен был оставить кратер диаметром порядка четырех метров при падении в твердый грунт и диаметром около пяти метров при падении в мягкий грунт. Он мог отскочить при ударе о поверхность на расстояние 46-99 метров в зависимости от типа поверхности планеты. Именно такой кратер энтузиасты и нашли в низменной части Эритрейского моря в южном полушарии Красной планеты, где, предположительно, и упал спускаемый аппарат.

Авторы открытия отмечают, что для проверки точности расчетов требуется дальнейшее изучение предполагаемого места падения методами высокоточной спутниковой фотосъемки. Для этого они намерены подождать новых снимков с MRO, которые выложит NASA после того, как на Марсе закончится глобальная пылевая буря.

"Марс-6" — советская межпланетная станция, запущенная в 1973 году с космодрома Байконур на ракете "Протон-К". Она состояла из перелетного блока и посадочного модуля – спускаемого аппарата. Перелетный блок изучал состав и плотность атмосферы, рельеф Марса, определял яркостную температуру атмосферы и измерял магнитное поле. Целями спускаемого аппарата являлись измерение характеристик атмосферы по высоте, химического состава атмосферы, исследование поверхностных пород, получение первых снимков с поверхности Марса и определение механических характеристик поверхностного слоя грунта. Орбитальная станция осталась в поясе астероидов, а спускаемый аппарат развернул парашют и успел проанализировать состав атмосферы, но в момент включения тормозных двигателей связь с ним прервалась. Точная причина аварии неизвестна. Эта советская станция впервые в истории передала данные о химическом составе, давлении и температуры марсианской атмосферы.

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