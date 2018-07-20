МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Группа российских энтузиастов с помощью снимков с американского спутника Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) нашла вероятное место, где на Марсе в 1973 году разбился спускаемый аппарат советского межпланетной станции "Марс-6", сообщили РИА Новости инициатор поисков, популяризатор космонавтики Виталий Егоров и автор открытия Антон Громов.
Инициатор поисков Егоров рассказал РИА Новости, что группа энтузиастов просмотрела спутниковые снимки высокого разрешения предполагаемой зоны падения. "Громов обнаружил кратер, который мог остаться после падения "Марса-6". Для получения уточненных данных было решено прибегнуть к современным методам численного моделирования физических процессов. Инженерная компания из Санкт-Петербурга по просьбе энтузиастов провела "виртуальный краш-тест" спускаемого аппарата "Марс-6", чтобы выяснить картину происшествия. Полученные значения соответствуют видимым данным, поэтому можно говорить, что конкретный кратер мог остаться после удара именно спускаемого аппарата "Марс-6", — рассказал Егоров.
Авторы открытия отмечают, что для проверки точности расчетов требуется дальнейшее изучение предполагаемого места падения методами высокоточной спутниковой фотосъемки. Для этого они намерены подождать новых снимков с MRO, которые выложит NASA после того, как на Марсе закончится глобальная пылевая буря.
"Марс-6" — советская межпланетная станция, запущенная в 1973 году с космодрома Байконур на ракете "Протон-К". Она состояла из перелетного блока и посадочного модуля – спускаемого аппарата. Перелетный блок изучал состав и плотность атмосферы, рельеф Марса, определял яркостную температуру атмосферы и измерял магнитное поле. Целями спускаемого аппарата являлись измерение характеристик атмосферы по высоте, химического состава атмосферы, исследование поверхностных пород, получение первых снимков с поверхности Марса и определение механических характеристик поверхностного слоя грунта. Орбитальная станция осталась в поясе астероидов, а спускаемый аппарат развернул парашют и успел проанализировать состав атмосферы, но в момент включения тормозных двигателей связь с ним прервалась. Точная причина аварии неизвестна. Эта советская станция впервые в истории передала данные о химическом составе, давлении и температуры марсианской атмосферы.