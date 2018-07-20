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Космос

Россия может отправить в космос экипаж из двух роботов "Федор"

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© Оргкомитет конференции "РобоСектор"Робот Федор. Архивное фотоРобот Федор. Архивное фото
© Оргкомитет конференции "РобоСектор"
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Команду из двух роботов "Федор" предлагается отправить на Международную космическую станцию (МКС) в беспилотном корабле "Союз" в августе 2019 года, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Антропоморфный робот Федор. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Овчаров
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Ранее сообщалось, что "Федор" станет первым, кто полетит на разрабатываемом в России новом космическом корабле "Федерация". Более того, ожидается, что робот примет участие во всех трех испытательных полетах нового корабля — тестовом в 2022 году, со стыковкой к МКС в автоматическом режиме в 2023 году и с космонавтами на борту в 2024 году. "Федор" разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель. Однако в дальнейшем им заинтересовались Роскосмос и Росатом.

"Рассматривается идея использовать запуск беспилотного корабля "Союз" в следующем году для тестового полета робота "Федора" в космос. Причем, предлагается как полет одного, так и двух роботов сразу", — рассказал собеседник агентства.

Ранее Ракетно-космическая корпорация "Энергия" сообщила, что в августе 2019 года запустит на орбиту корабль "Союз" без экипажа, который протестирует новые системы и доставит груз на Международную космическую станцию. Старт будет проведен на ракете-носителе "Союз-2.1а". Сейчас корабль находится на стадии сборки отсеков. Результаты его полета могут быть использованы при производстве нового космического транспортного грузовозвращаемого корабля "Союз ГВК", который должен быть готов к 2022 году. В настоящий момент возвращать грузы с орбиты умеют только американские транспортные корабли Dragon. Российские корабли снабжения серии "Прогрессы" после сведения с орбиты затапливают в океане.

Испытание антропоморфного робота Федор. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Овчаров
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По словам собеседника, полет одного или сразу двух "Федоров" на беспилотном "Союзе" рассматривается как возможность протестировать робота перед его отправкой в космос на корабле "Федерация". При этом андроиды не будут принимать участие в управлении кораблем, а станут пассажирами. Предлагается, что они смогут как дикторы комментировать происходящее в полете по заранее заложенным алгоритмам, например, величину перегрузок, температурный режим внутри корабля.

Как рассказал собеседник, идея нашла предварительное одобрение в руководстве Роскосмоса и получила неофициальное название "киберэкипаж". Так его назвали, поскольку роботы впервые полетят к МКС как члены экипажа, а не в качестве груза в транспортном отсеке. Так, например, было с американским, японским и европейскими роботами. В руководстве отрасли, по словам собеседника агентства, эту идею считают хорошим PR-ходом, который должен показать возможность Роскосмоса быстро достигать прорывов в космонавтике.

В НПО "Андроидная техника" пока не стали комментировать эту информацию. В Ракетно-космической корпорации "Энергия" (разработчик корабля "Федерация" и производитель "Союзов") отказались от комментариев. В Фонде перспективных исследований не смогли предоставить оперативный комментарий. В Роскосмосе получить комментарий также не удалось.

Робот космонавт

Антропоморфный робот Федор. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Овчаров
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Разработчик робота Федора рассказал о пяти своих сложнейших задачах
Создание "Федора" началось в 2014 году в рамках проекта Фонда перспективных исследований "Спасатель". Тогда андроида называли "Аватар". За основу при его создании были взяты роботы производства НПО "Андроидная техника" SAR-400 и SAR-401, предлагавшиеся предприятием, в том числе, Роскосмосу и Центру подготовки космонавтов.

Свое новое имя андроид получил в 2015 году от вице-премьера России Дмитрия Рогозина. В дальнейшем была придумана и расшифровка имени, превращающая его в аббревиатуру — Final Experimental Demonstration Object Research — Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований. Робот предназначен для того, чтобы заменить человека в местах повышенного риска — например, в спасательных операциях, в космосе. На сегодняшний момент он умеет автономно стрелять с двух рук, водить автомобиль, садиться на шпагат, работать с дрелью, передвигаться по лестнице и преодолевать преграды. Помимо того, роботом можно управлять дистанционно с помощью специального костюма, надеваемого оператором. В этом режиме "Федор" словно аватар повторяет действия человека.

В 2016 году стало известно, что "Федор" полетит в космос на корабле "Федерация". Он будет сидеть в кресле второго пилота, но управлять кораблем не будет. В дальнейшем предлагается использовать его для оказания помощи космонавтам во время работ в открытом космосе. Для этого на внешней поверхности станции планируется установить специальные аккумуляторные батареи, с помощью которых он будет подзаряжаться. В отдаленной перспективе андроид должен участвовать в облете Луны на корабле "Федерация". После того, как он облетит Луну и вернется на Землю, "Федор" должен будет самостоятельно отстегнуть ремни, открыть выходной люк и выбраться из спускаемого аппарата.

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