МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Разрабатываемые российскими учеными роботы-спасатели смогут помочь космонавтам при работе на поверхности Луны, говорится в журнале "Авиакосмическая и экологическая медицина", издаваемом Институтом медико-биологических проблем (ИМБП РАН).
В первую очередь эксперты рассматривают вопрос об использовании автономного мобильного робота (АМР), который может выступать в роли робота-помощника и способен к выполнению работ в автономном режиме навигации, распознаванию движущихся и стационарных объектов, сбору и передаче телеметрических данных. В функции робота-помощника может входить также перенос грузов и инструментов, помощь космонавту в решении задач позиционирования и навигации, поддержка в построении коммуникаций между участниками работ на поверхности Луны.
"При неблагоприятном стечении обстоятельств, когда малочисленный экипаж при имеющихся резервах времени не может обеспечить собственными силами срочную безопасную эвакуацию космонавта с ухудшением самочувствия и работоспособности, необходим поиск новых средств экстренного реагирования, и АМР могут служить в качестве исходных прототипов для применения на лунной поверхности", — отмечают авторы исследования.
"Поскольку из-за отсутствия атмосферы на Луне не происходит рассеяние света, при переходе от освещенных зон к затененным возникает резкая контрастность, что создает опасности для космонавта как при перемещениях, так и при ведении ориентировки на местности", — уточняют авторы исследования. Специалисты считают, что роботы-спасатели должны быть устойчивы к опрокидыванию, быть способны передвигаться по пересеченной местности и различным по плотности почвам, уметь захватывать и удерживать предметы различной формы и жесткости, в том числе тело человека в скафандре, выполнять позиционирование и навигацию на Луне.