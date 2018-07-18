МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия может принять решение о прекращении строительства своего сегмента Международной космической станции (МКС) и использовать еще не запущенные модули для создания международной окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Россия и США в сентябре 2017 года подписали соглашение о намерениях создать окололунную станцию Lunar Orbital Platform — Gateway. Согласно предварительным договоренностям, Россия может изготовить шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос. Ожидается, что строительство станции начнется в 2022 году, а российский отсек к ней присоединят в 2026 году.

"В связи с тем что эксплуатацию МКС планируется завершить в 2024 году, а российский сегмент до сих пор не достроен, высказываются предложения завершить его создание в текущей конфигурации, а заказанные модули использовать для расширения российского участия в проекте Lunar Orbital Platform — Gateway. Речь идет об узловом модуле, имеющем шесть портов для стыковки, и научно-энергетическом модуле, который бы мог существенно расширить пространство на окололунной станции", — рассказал собеседник агентства.

Еще один отсек, создающийся для МКС – многофункциональный лабораторный модуль "Наука", работы над которым ведутся уже более 20 лет — использовать в лунном проекте не планируется.

Пока, уточнил собеседник, это один из вариантов, который находится на стадии обсуждения.

В настоящее время в состав МКС входят российские модули "Пирс", "Поиск", "Рассвет", "Заря" и "Звезда". В планах Роскосмоса — дооснастить международную космическую станцию тремя новыми модулями — многофункциональным лабораторным модулем "Наука", узловым и научно-энергетическим. Их запуски к МКС по текущей программе планируются, соответственно, на 2019, 2020 и 2022 годы. Таким образом последний модуль будет эксплуатироваться только два года. В этой связи Россия предлагает продлить работу станции до 2028 года. Но если партнеры не поддержат это предложение, один из вариантов дальнейшего использования трех новых российских модулей — их отстыковка от МКС и создание национальной Российской орбитальной станции.

Ранее также сообщалось, что Китай проявлял интерес к созданию совместной орбитальной станции.

В июне генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в интервью РИА Новости, что поручил принять российский сегмент МКС в эксплуатацию. Строительство международной космической станции началось с запуска в 1998 году российского модуля "Заря", но до сих пор российский сегмент не принят в эксплуатацию и находится на испытаниях.