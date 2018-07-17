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РИА Наука
Космос

Рогозин планирует изменить космическую программу России, сообщил источник

(обновлено: 16:17 17.07.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкДмитрий Рогозин. Архивное фотоДмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин хочет предложить руководству страны пересмотреть текущую стратегию развития отечественной космонавтики, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Речь идет об изменениях Федеральной космической программы на 2016-2025 годы и ФЦП "Развитие космодромов России на период до 2025 года", а также о переносе сроков создания и проведения летных испытаний ракетно-космической техники, уточнил собеседник агентства.

Информацию о готовящемся предложении РИА Новости подтвердили и несколько источников.

В "Роскосмосе" ее комментировать не стали.

Перенос сроков запусков

По словам одного из собеседников, корпорация предложит перенести первый запуск нового российского пилотируемого корабля "Федерация" с 2022 года на 2026-27 годы — ближе к моменту создания сверхтяжелой ракеты, чтобы с ее помощью и проводить испытания. До этого момента будет предложено продолжать пользоваться кораблями "Союз", разработанными еще при Сергее Королеве более полувека назад.

В одном из цехов производственного объединения Полет – филиала АО ГКНПЦ им. М. В. Хруничева в Омске. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Серийное производство "Ангары" начнется в 2023-2024 году
Второй источник рассказал, что и сроки создания ракеты "Союз-5", контракт на разработку которой во вторник подписали Роскосмос и РКК "Энергия", предлагается перенести с 2022 года на 2025-26 годы.

Это делается с таким расчетом, чтобы первые пуски ракеты стали началом летных испытаний сверхтяжелого носителя, элементами которой станет "Союз-5". Эти сроки указаны и в действующей Федеральной космической программе по финансированию разработки "Союза-5".

Соответственно, в ближайшее время не потребуется увеличение бюджетных расходов на ее создание, как просило предыдущее руководство "Роскосмоса".

"Одним из основных тезисов планируемого обращения к руководству страны станет то, что прежнее руководство госкорпорации необъективно оценивало сроки создания ракетно-космической техники, поэтому требуется пересмотреть проекты и внести уточнения с точки зрения сроков их реализации", — рассказал собеседник.

Все для "сверхтяжа"

Также будет предложено увеличить ФЦП развития космодромов для того, чтобы предусмотреть средства на строительство стартового стола для сверхтяжелой ракеты на космодроме Восточный, отметил источник.

Космодром Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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"Роскосмос" назвал сроки запуска сверхтяжелой ракеты
Текущая программа, утвержденная осенью прошлого года, оказалась по объемам в три раза меньше, чем изначально предлагавшаяся — 340 миллиардов рублей вместо триллиона.

Она предусматривает бюджетное финансирование только подготовки к строительству инфраструктуры для сверхтяжелой ракеты. Такой носитель предназначен для выведения крупных объектов на околоземную орбиту или организации пилотируемых полетов в дальний космос.

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Космос
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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foxxxx-06
Чем дальше перенесем тем больше можно отмыть. Где Федерация, где Ангара?? Одни обещания и бесконечные вливания денег в ничто.
16:12
17.07.2018
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