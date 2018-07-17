МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин хочет предложить руководству страны пересмотреть текущую стратегию развития отечественной космонавтики, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
Информацию о готовящемся предложении РИА Новости подтвердили и несколько источников.
В "Роскосмосе" ее комментировать не стали.
Перенос сроков запусков
По словам одного из собеседников, корпорация предложит перенести первый запуск нового российского пилотируемого корабля "Федерация" с 2022 года на 2026-27 годы — ближе к моменту создания сверхтяжелой ракеты, чтобы с ее помощью и проводить испытания. До этого момента будет предложено продолжать пользоваться кораблями "Союз", разработанными еще при Сергее Королеве более полувека назад.
Это делается с таким расчетом, чтобы первые пуски ракеты стали началом летных испытаний сверхтяжелого носителя, элементами которой станет "Союз-5". Эти сроки указаны и в действующей Федеральной космической программе по финансированию разработки "Союза-5".
Соответственно, в ближайшее время не потребуется увеличение бюджетных расходов на ее создание, как просило предыдущее руководство "Роскосмоса".
"Одним из основных тезисов планируемого обращения к руководству страны станет то, что прежнее руководство госкорпорации необъективно оценивало сроки создания ракетно-космической техники, поэтому требуется пересмотреть проекты и внести уточнения с точки зрения сроков их реализации", — рассказал собеседник.
Все для "сверхтяжа"
Также будет предложено увеличить ФЦП развития космодромов для того, чтобы предусмотреть средства на строительство стартового стола для сверхтяжелой ракеты на космодроме Восточный, отметил источник.
Она предусматривает бюджетное финансирование только подготовки к строительству инфраструктуры для сверхтяжелой ракеты. Такой носитель предназначен для выведения крупных объектов на околоземную орбиту или организации пилотируемых полетов в дальний космос.