Контракт на постройку старта для "Ангары" на Восточном подпишут в августе

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Контракт на строительство стартовой инфраструктуры для ракеты "Ангара" на космодроме Восточный будет подписан в первых числах августа, заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Наши коллеги, работавшие в Роскосмосе до нас, к сожалению, не приступили ко второй очереди космодрома Восточный тогда, когда они должны были приступить. Это я так мягко говорю, хотя я могу сказать по-другому. Тем не менее, контракт готов, все совещания с детализацией работ проведены по стартовому комплексу. Я полагаю, что мы подпишем этот контракт в первых числах августа", — сказал Рогозин.

Ранее в должности вице-премьера Рогозин был назначен ответственным за строительство космодрома Восточный. В 2014 году президент России Владимир Путин назначил его главой координационной комиссии по строительству космодрома вместо главы Роскосмоса Олега Остапенко.