"Союз-5" не будет выводить военные аппараты с Байконура

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Разрабатываемая в России ракета среднего класса "Союз-5" будет использоваться для выведения на орбиту в первую очередь научной и коммерческой нагрузки, сообщил журналистам во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Поскольку будем эксплуатировать с Байконура, военная нагрузка не предполагается. С Восточного же мы, конечно, любую нагрузку можем выводить", — сказал Рогозин.

"Союз-5" — новая ракета среднего класса, разрабатываемая в России. Она будет стартовать с модернизированной площадки на Байконуре, которую раньше использовали для запусков российско-украинских "Зенитов". Первый старт "Союза-5" намечен на 2022 год с безэкипажной версией корабля "Федерация". Второй старт — в 2023 году, когда корабль без космонавтов должен будет в автоматическом режиме пристыковаться к Международной космической станции. Пилотируемый полет намечен на 2024 год.