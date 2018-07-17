В Роскосмосе рассказали о создании новых двигателей для сверхтяжелой ракеты

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Для ракеты-носителя сверхтяжелого класса будут создаваться новые двигатели, работающие на сжиженном газе и водороде, заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
О том, что в России началась разработка водородного двигателя для ракеты-носителя повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В" и сверхтяжелой ракеты-носителя, Рогозин объявил в июне 2017 года. Тогда он сообщил, что двигатель получил название РД-0150. Двигатель создается на базе РД-0146 Конструкторским бюро химавтоматики в Воронеже с учетом опыта по созданию советского двигателя РД-0120 для ракеты "Энергия". В свое время разработку РД-0146 финансировали совместно Космический центр им. Хруничева и американская компания Pratt and Whitney.