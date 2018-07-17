В Роскосмосе рассказали о создании новых двигателей для сверхтяжелой ракеты

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Для ракеты-носителя сверхтяжелого класса будут создаваться новые двигатели, работающие на сжиженном газе и водороде, заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

© РИА Новости / Игорь Агеенко Перейти в фотобанк Роскосмос назвал сроки запуска сверхтяжелой ракеты "Мы не отказываемся от создания ракетных двигателей на новом топливе и планируем создать отдельную программу по созданию носителя сверхтяжелого класса, и в эту программу будем погружать работу по двигателям, работающим на сжиженном природном газе и на водороде. Поэтому эта тематика остается приоритетом, и она будет связана со сверхтяжем", — сказал Рогозин.

О том, что в России началась разработка водородного двигателя для ракеты-носителя повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В" и сверхтяжелой ракеты-носителя, Рогозин объявил в июне 2017 года. Тогда он сообщил, что двигатель получил название РД-0150. Двигатель создается на базе РД-0146 Конструкторским бюро химавтоматики в Воронеже с учетом опыта по созданию советского двигателя РД-0120 для ракеты "Энергия". В свое время разработку РД-0146 финансировали совместно Космический центр им. Хруничева и американская компания Pratt and Whitney.