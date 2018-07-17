Самые мощные в мире двигатели РД-171 модернизируют под "Союз-5"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Самые мощные в мире двигатели РД-171 будут глубоко модернизированы и использованы при создании первой ступени для ракет "Союз-5", которая после испытаний ляжет в основу для строительства носителя сверхтяжелого класса, заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Двигатель первой ступени РД-171 для новой ракеты "Союз-5" будет модернизирован и после этого станет обладать новыми уникальными характеристиками. Это самый мощный в мире двигатель, мы его называем "Царь-двигатель", — сказал Рогозин.

По его словам, большой объем работ предстоит по двигателям второй ступени.

"В целом, мы стараемся максимально по разумному сэкономить. Будем для испытательных пусков использовать стартовый комплекс "Зенита". После того, как эта ракета покажет свои преимущества, в том числе коммерческие, и будет сражаться на ниве отвоевывания рынка космических услуг, задел, который был создан, используем максимально для создания универсального ракетного модуля для создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Для нее будет строиться стартовый стол на космодроме Восточный", — сказал Рогозин.