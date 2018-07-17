Источники заявили о возможном переносе первого полета "Федерации" на орбиту

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Летные испытания нового российского космического корабля "Федерация" могут быть сдвинуты с 2022 на 2025 год из-за необходимости переделки конструкторской документации под ракету "Ангара", сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.

По текущим планам первый беспилотный полет "Федерации" намечался на 2022 год, беспилотный полет к Международной космической станции — на 2023 год, пилотируемый полет – на 2024 год.

"Сейчас в связи с возвращением программы пилотируемых запусков с ракеты "Союз-5" на "Ангару-А5" ведется обсуждение возможности очередного переноса сроков летных испытаний корабля "Федерация". Например, первый полет предлагается сдвинуть на 2025 год", — рассказал собеседник агентства.

Факт такого обсуждения РИА Новости подтвердил источник на предприятии-разработчике нового корабля — в Ракетно-космической корпорации "Энергия". В пресс-службе самой корпорации не стали комментировать эту информацию. В Роскосмосе не смогли оперативно предоставить комментарий.

По словам собеседника на предприятии, в связи с тем, что в мае 2017 года было принято решение проводить пуск "Федерации" на ракете "Союз-5", специалистам РКК "Энергии" пришлось переделывать конструкторскую документацию по кораблю под эту ракету. После того как Роскосмос возглавил Дмитрий Рогозин, он потребовал вернуть пилотируемую программу на космодром Восточный и увеличить использование ракет семейства "Ангара". До конца года ожидается принятие Роскосмосом официального решения об этом, уточнил собеседник.

Он пояснил, что после принятия такого решения потребуется закрыть имеющиеся контракты на разработку "связки" "Федерации" и "Союза-5" на всех уровнях подрядчиков и принять документацию по факту выполненных работ. После этого потребуется составить новое техническое задание в виде уточнения старой документации, относящейся к периоду работ по "Федерации" и "Ангаре", и только после этого вернуться к продолжению разработки нового корабля.

По словам собеседников, постоянные смены носителя для корабля с "Ангары" на "Союз-5", а затем обратно на "Ангару" оттянут завершение разработки "Федерации" на 2-3 года. Именно на этот срок и предлагается сдвинуть программу летных испытаний корабля, пояснили собеседники.

"Все неудачи и задержки будут списаны на прежнее руководство РКК "Энергия" и Роскосмоса", — рассказал собеседник агентства.

История российской "Федерации"

Разработка нового корабля "Федерация" на замену используемому более полувека кораблю "Союз" ведется в России уже девять лет. Роскосмос объявил конкурс на разработку перспективного транспортного корабля нового поколения в 2009 году после закрытия проекта "Клипер" (многоразового крылатого корабля), предлагавшегося корпорацией "Энергия". Конкурс на новый корабль с проектом, который впоследствии получил название "Федерация", выиграла опять же "Энергия".

Под него планировалось разработать ракету-носитель "Русь-М". Первый полет носителя и корабля намечался на 2015 год. Работы над ракетой были приостановлены в 2011 году из-за нехватки средств и дублирования ею параметров ракеты "Ангары". Тогда же было решено "пересадить" "Федерацию" на эту ракету. Сроки первого полета корабля были назначены на 2018 год. Впоследствии они сдвигались еще дважды – сначала на 2021 год с пуском на "Ангаре", а затем на 2022 год с пуском на ракете "Союз-5".

Новейший пилотируемый корабль разработки РКК "Энергия" предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность его экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года.

В январе 2018 года РКК "Энергию" покинул генеральный конструктор корабля "Федерация" Николай Брюханов. Он написал заявление по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. С тех пор должность генерального конструктора перспективных космических комплексов в корпорации вакантна.