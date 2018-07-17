Источники заявили о возможном переносе первого полета "Федерации" на орбиту

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Летные испытания нового российского космического корабля "Федерация" могут быть сдвинуты с 2022 на 2025 год из-за необходимости переделки конструкторской документации под ракету "Ангара", сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
По текущим планам первый беспилотный полет "Федерации" намечался на 2022 год, беспилотный полет к Международной космической станции — на 2023 год, пилотируемый полет – на 2024 год.
"Сейчас в связи с возвращением программы пилотируемых запусков с ракеты "Союз-5" на "Ангару-А5" ведется обсуждение возможности очередного переноса сроков летных испытаний корабля "Федерация". Например, первый полет предлагается сдвинуть на 2025 год", — рассказал собеседник агентства.
Факт такого обсуждения РИА Новости подтвердил источник на предприятии-разработчике нового корабля — в Ракетно-космической корпорации "Энергия". В пресс-службе самой корпорации не стали комментировать эту информацию. В Роскосмосе не смогли оперативно предоставить комментарий.
По словам собеседника на предприятии, в связи с тем, что в мае 2017 года было принято решение проводить пуск "Федерации" на ракете "Союз-5", специалистам РКК "Энергии" пришлось переделывать конструкторскую документацию по кораблю под эту ракету. После того как Роскосмос возглавил Дмитрий Рогозин, он потребовал вернуть пилотируемую программу на космодром Восточный и увеличить использование ракет семейства "Ангара". До конца года ожидается принятие Роскосмосом официального решения об этом, уточнил собеседник.
По словам собеседников, постоянные смены носителя для корабля с "Ангары" на "Союз-5", а затем обратно на "Ангару" оттянут завершение разработки "Федерации" на 2-3 года. Именно на этот срок и предлагается сдвинуть программу летных испытаний корабля, пояснили собеседники.
"Все неудачи и задержки будут списаны на прежнее руководство РКК "Энергия" и Роскосмоса", — рассказал собеседник агентства.
История российской "Федерации"
Под него планировалось разработать ракету-носитель "Русь-М". Первый полет носителя и корабля намечался на 2015 год. Работы над ракетой были приостановлены в 2011 году из-за нехватки средств и дублирования ею параметров ракеты "Ангары". Тогда же было решено "пересадить" "Федерацию" на эту ракету. Сроки первого полета корабля были назначены на 2018 год. Впоследствии они сдвигались еще дважды – сначала на 2021 год с пуском на "Ангаре", а затем на 2022 год с пуском на ракете "Союз-5".
Новейший пилотируемый корабль разработки РКК "Энергия" предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность его экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года.
В январе 2018 года РКК "Энергию" покинул генеральный конструктор корабля "Федерация" Николай Брюханов. Он написал заявление по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. С тех пор должность генерального конструктора перспективных космических комплексов в корпорации вакантна.