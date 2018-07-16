МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Программа подготовки экипажей кораблей "Союз" для полетов на Международную космическую станцию возвращена к привычному графику, который сбился весной прошлого года после сокращения российского экипажа станции, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Россия сократила свой экипаж МКС на одного человека в прошлом году из-за отсутствия свободного места и научного оборудования на российском сегменте станции. К трем членам экипажа планируется вернуться после пристыковки к МКС многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого отложен на конец 2019 года.

"В связи с сокращением российского экипажа в 2017 году и продажей освободившихся мест в кораблях "Союз" американской стороне "сбился" график подготовки международных экипажей. Дублирующие экипажи стали летать в космос вслед за основным через два-три месяца, а не как ранее – через полгода, пропуская перед собой еще один экипаж. Необходимость участия в качестве дублирующего экипажа отнимала время на самом последнем полугодовом этапе предполетной подготовки. С конца этого года график снова входит в норму – дублеры будут летать в космос через полгода после основного экипажа", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что 11 октября на орбиту отправится экипаж во главе с космонавтом Алексеем Овчининым, дублировать которого будет Олег Кононенко. Сам Кононенко полетит на МКС, как планируется, всего через два с половиной месяца после этого — 20 декабря. Но уже с весны 2019 года такая практика изменится. У того же Кононенко дублером будет Александр Скворцов, который отправится в полет только в сентябре 2019 года, а не Олег Скрипочка, которому предстоит лететь в космос в апреле 2019 года.

Как пояснил собеседник, такой график создает более удобные условия подготовки экипажей, не отвлекая их в последние напряженные полгода тренировок.

В Центре подготовки космонавтов получить комментарий не удалось.