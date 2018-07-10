МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Успешный полет космического грузовика "Прогресс МС-09" по сверхкороткой схеме к Международной космической станции (МКС) имеет важное значение для отработки технологии "двухпусковой схемы" с последующей орбитальной сборкой кораблей для дальних космических миссий, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Успешная короткая стыковка "Прогресса" с МКС имеет принципиально важное значение для отработки нами технологии "двухпусковой схемы" с последующей орбитальной сборкой кораблей Роскосмоса для дальних космических миссий. Сегодня ночью с Байконура сделан шаг в правильном направлении", — написал глава Роскосмоса в соцсети Facebook

Ракета "Союз-2.1а" с "Прогрессом" стартовала в 00.51 мск c Байконура. Стыковка со станцией произошла через 3 часа 40 минут после пуска, что на 9 минут раньше расчетного времени. До этого рекорд составлял 5 часов 39 минут.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Запуск космического грузовика «Прогресс МС-09» к МКС

До сегодняшнего дня самой быстрой схемой, по которой корабли доставлялись к МКС, была четырехвитковая — четыре оборота вокруг Земли и порядка шести часов полета. Традиционной считается схема, при которой корабль делает 34 витка и добирается до станции чуть более чем за двое суток.

Два предыдущих грузовика — "Прогресс МС-07" и "Прогресс МС-08" — также планировалось отправить по этой схеме 12 октября 2017 года и 11 февраля 2018 года соответственно. Однако оба раза автоматика отменяла пуск, и корабли приходилось запускать в резервную дату, когда баллистические условия уже не позволяли добраться до МКС за три часа.