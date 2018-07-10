Украина планирует с 2020 года отправлять спутники для зондирования Земли

КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Украина планирует с 2020 запускать спутники дистанционного зондирования Земли, заявил во вторник председатель Государственного космического агентства Павел Дегтяренко.

"Сейчас мы заканчиваем разработку космической программы на ближайшие пять лет. Эта программа предусматривает, начиная с 2020 года, запуски по одному спутнику дистанционного зондирования Земли на ближайшие несколько лет с таким расчетом, чтобы примерно за семь-восемь лет Украина имела действительно эффективное и работоспособное созвездия собственных спутников дистанционного зондирования Земли, и мы будем полноправными членами космической семьи программы Copernicus", — приводит слова Дегтяренко агентство УНН.

В настоящее время в планах Украины стоит запуск телекоммуникационного спутника "Лыбидь", который создала российская компания "Информационные спутниковые системы". Контракт на изготовление был подписан в 2009 году, спутник должны были запустить в 2011 году — к проводившемуся на Украине чемпионату Европы по футболу. Неоднократно запуск переносился из-за финансовых проблем с украинской стороны, а затем, после госпереворота на Украине в 2014 году, проект был заморожен. Спутник так и находится на хранении в России. В 2015 году украинское космическое агентство утвердило программу до 2022 го да, в рамках которой планировался запуск шести спутников. До сих пор ни один из них не произведен.