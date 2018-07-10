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Космос

Сверхкороткая схема: "Прогресс" впервые добрался до МКС в рекордный срок

(обновлено: 06:44 10.07.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЗапуск РН «Союз-2.1А» С ТГК «Прогресс МС-09» с космодрома БайконурЗапуск РН «Союз-2.1А» С ТГК «Прогресс МС-09» с космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Космический грузовик "Прогресс МС-09" добрался до Международной космической станции (МКС) за рекордное время, баллистикам удалось реализовать сверхкороткую схему сближения и стыковки со станцией, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами.

Земля. Архивное фото
© Fotolia / studio023
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Стыковка со станцией произошла через 3 часа 40 минут после пуска, что на девять минут раньше расчетного времени. До этого рекорд составлял 5 часов 39 минут.

Ракета "Союз-2.1а" с "Прогрессом" стартовала в 00.51 мск. Девять минут спустя состоялся успешный вывод "МС-09" на траекторию полета к орбитальной станции. Примерно через полтора часа после старта поступила информация, что баллистические условия полета корабля позволяют ему добраться до МКС за рекордное время.

"Прогресс" доставил на орбиту около 2,5 тонны грузов, в том числе продукты, медикаменты, топливо и научное оборудование, а также скафандр нового поколения "Орлан-МКС" — два таких скафандра уже используются на станции.

Действующая схема

Вид на Землю. Архивное фото
© Фото : Twitter/Joseph M. Acaba
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Сейчас самой быстрой схемой, по которой корабли доставляются к МКС, является четырехвитковая — четыре оборота вокруг Земли и порядка шести часов полета. Традиционной считается схема, при которой корабль делает 34 витка и добирается до станции чуть более чем за двое суток.

Ранее новую короткую схему полета к МКС предполагалось впервые отработать на грузовом корабле "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года. Однако запуск не состоялся из-за того, что автоматика стартового комплекса на Байконуре отменила пуск, и корабль отправился в космос 14 октября по двухсуточной схеме. Такая же ситуация возникла при запуске "Прогресса МС-08": первоначально корабль планировалось отправить в космос 11 февраля 2018 года, однако за несколько секунд до старта автоматическая система отменила операцию. В итоге корабль стартовал 13 февраля, а пристыковался к МКС 15 февраля.

Летать к МКС за три часа

Космонавт во время проведения эксперимента. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
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Еще одного запуска грузового корабля "Прогресс" по сверхкороткой двухвитковой схеме может хватить для того, чтобы отработать эту технологию и доставлять по ней и пилотируемые корабли "Союз" к Международной космической станции, сообщил журналистам руководитель летно-космического центра Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Александр Калери.

При этом он затруднился назвать даты запуска следующего "Прогресса" к МКС. Кроме того, по его словам, еще не ясно, по какой схеме отправится к станции следующий грузовик.

Робот поможет экипажу МКС

Химическая лаборатория. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Прилетевший на американском космическом грузовике Dragon на МКС космический робот CIMON (Crew Interactive MObile CompanioN), разработанный компанией Airbus совместно с IBM, начал помогать экипажу станции, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Airbus.

У нового коллеги команды МКС есть собственное "лицо" и голос. Робот будет использоваться в качестве "умной" камеры при выполнении сложного медицинского эксперимента на борту МКС. CIMON "осваивается" на станции, помогает собирать кубик Рубика, учится общаться с астронавтами и узнавать их. Робот способен к обучению и будет предлагать коллегам возможные варианты решения поставленных задач, отображать рабочие процессы. Без подзарядки CIMON может работать в течение двух часов.

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