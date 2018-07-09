Прилетевший на МКС космический робот "Саймон" начал помогать экипажу

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Прилетевший на американском космическом грузовике Dragon на МКС космический робот CIMON (Crew Interactive MObile CompanioN), разработанный компанией Airbus совместно с IBM, начал помогать экипажу станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Airbus.

"Пятикилограммовый ассистент команды станции сделан из пластика и металла с использованием 3D-печати. Благодаря технологии искусственного интеллекта Watson AI от IBM, CIMON уже начал помогать астронавтам в ежедневных задачах, и в первую очередь – немецкому космонавту Александру Герсту. Образцы его голоса встроены в систему искусственного интеллекта робота", — отметили в пресс-службе.

У нового коллеги команды МКС есть собственное "лицо" и голос. Робот будет использоваться в качестве "умной" камеры при выполнении сложного медицинского эксперимента на борту МКС. CIMON "осваивается" на станции, помогает собирать кубик Рубика, учится общаться с астронавтами и узнавать их. Робот способен к обучению и будет предлагать коллегам возможные варианты решения поставленных задач, отображать рабочие процессы. Без подзарядки CIMON может работать в течение двух часов.

Еще одной важной функцией электронного помощника является социальное взаимодействие. Ожидается, что общение с новым работником международной космической станции позволит экипажу снизить уровень стресса и общей нагрузки в процессе работы. Это особенно актуально при планировании будущих длительных экспедиций на Луну или Марс. Изучение особенностей взаимоотношений человека и машины с эмоциональным интеллектом может сыграть важную роль в успехе долгосрочных миссий. Также робот оснащен системой раннего предупреждения о технических неполадках, что позволит повысить уровень безопасности работы на МКС.

По мнению разработчиков из компании Airbus, в будущем подобные роботы-ассистенты могут быть востребованы в разных сферах деятельности и на Земле, в частности, в больницах или для оказания социальной помощи. Первоначально концепция проекта разрабатывалась специалистами Airbus в рамках отдельного проекта. В августе 2016 года подразделение Германского центра авиации и космонавтики в Бонне объединило усилия экспертов Airbus, DLR, IBM и Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана для работы над проектом.