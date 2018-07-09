Китай вывел на орбиту два пакистанских спутника

ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Китай при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" в понедельник успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-1" и пакистанский научно-экспериментальный спутник PAKTES-1A, которые будут использоваться Пакистаном, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Пуск ракеты-носителя состоялся в понедельник в 11.56 по местному времени (6.56 мск) с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби в провинции Ганьсу на северо-западе страны.

Пакистан намерен использовать спутники для исследования природных земельных ресурсов, изучения и предупреждения катаклизмов и природных катастроф, для содействия сельскому хозяйству и городскому строительству.

Пуск состоялся в рамках подписанного между двумя странами соглашения в апреле 2016 года, а также в рамках продвижения развития сотрудничества по инициативе "Один пояс, один путь".

Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это был уже 279-й пуск, а также первый космический пуск Китайской корпорации космической науки и техники во второй половине 2018 года.