Ракету с кораблем "Прогресс МС-09" установили на стартовый стол "Байконура"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-09" установили на стартовом столе космодрома Байконур, сообщает Роскосмос в субботу.

Ранее сообщалось, что на "Прогрессе МС-09" впервые отработают сверхкороткую трехчасовую схему сближения и стыковки с Международной космической станцией.

"7 июля 2018 года ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-09" вывезена на стартовую площадку №31 космодрома Байконур и установлена в пусковую систему", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый стартовый день специалисты проведут генеральные испытания и анализ телеметрической информации.

Запуск ракеты с космическим грузовиком намечен на 0.51 мск 10 июля. Обычно "Союзы" с "Прогрессами" устанавливают на стартовый стол за два дня до пуска.

Корабль должен будет впервые отправиться к Международной космической станции по сверхкороткой трехчасовой схеме. Два предыдущих грузовика — "Прогресс МС-07" и "Прогресс МС-08" — также планировалось отправить по этой схеме 12 октября 2017 года и 11 февраля 2018 года соответственно. Однако оба раза автоматика отменяла пуск, и корабли приходилось запускать в резервную дату, когда баллистические условия уже не позволяли добраться до МКС за 3 часа.