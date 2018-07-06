На Байконуре приостановили увольнение сотрудников, сообщил источник

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 6 июл — РИА Новости. Компания-эксплуатант российских космодромов Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) приостановила увольнение сотрудников на Байконуре, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

Как сообщалось, в июне сотрудники "дочки" ЦЭНКИ АО "Алькор" на космодроме Байконур получили уведомления о возможном увольнении с середины августа.

"С конца прошлой недели сотрудники АО "Алькор" на космодроме Байконур получают уведомления об отзыве выдававшимся им с середины июня уведомлений о возможном увольнении. В отмененных уведомлениях сообщалось, что сотрудники АО "Алькор" могут быть уволены с середины августа. Теперь "организационно-штатные мероприятия" приостановлены", — рассказал собеседник.

По его словам, и.о. генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков, назначенный на должность 2 июня, взял паузу, чтобы лучше разобраться в ситуации на предприятии и в подведомственных структурах.

"Не исключено, что находящиеся в ведении АО "Алькор" объекты и обслуживающие их специалисты так и останутся работать в "дочке" ЦЭНКИ", — рассказал собеседник.

Первоначально "Алькор" создавался с целью обслуживания гостиниц космодрома Байконур, находящихся в ведении ЦЭНКИ, но в 2016-17 годах туда же были переданы столовые, работающие в городе и на площадках космодрома, а также подразделения, занимающиеся уборкой помещений. После создания космодрома Восточный на нем также был сформирован филиал "Алькора".