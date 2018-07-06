На Байконуре приостановили увольнение сотрудников, сообщил источник

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 6 июл — РИА Новости. Компания-эксплуатант российских космодромов Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) приостановила увольнение сотрудников на Байконуре, сообщил РИА Новости источник на космодроме.
"С конца прошлой недели сотрудники АО "Алькор" на космодроме Байконур получают уведомления об отзыве выдававшимся им с середины июня уведомлений о возможном увольнении. В отмененных уведомлениях сообщалось, что сотрудники АО "Алькор" могут быть уволены с середины августа. Теперь "организационно-штатные мероприятия" приостановлены", — рассказал собеседник.
По его словам, и.о. генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков, назначенный на должность 2 июня, взял паузу, чтобы лучше разобраться в ситуации на предприятии и в подведомственных структурах.
"Не исключено, что находящиеся в ведении АО "Алькор" объекты и обслуживающие их специалисты так и останутся работать в "дочке" ЦЭНКИ", — рассказал собеседник.
Первоначально "Алькор" создавался с целью обслуживания гостиниц космодрома Байконур, находящихся в ведении ЦЭНКИ, но в 2016-17 годах туда же были переданы столовые, работающие в городе и на площадках космодрома, а также подразделения, занимающиеся уборкой помещений. После создания космодрома Восточный на нем также был сформирован филиал "Алькора".