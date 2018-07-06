Российские космические корабли смогут летать на "солнечном парусе"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Специалисты холдинга "Швабе" разрабатывают проект выведения на орбиту линзы, которая будет способна "ловить" и передавать солнечную энергию перспективным космическим кораблям, в результате чего тот сможет значительно снизить расход топлива, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора компании Сергей Попов.

"Другой проект, который мы разделили на несколько из-за его масштабности, тоже связан с адаптивной оптикой. Мы можем вывести её на орбиту, поймать "солнечный зайчик" и направить его на корабль, таким образом получился бы "солнечный парус". Пока это всё на грани фантастики, но в перспективе всё это реально", — сказал он.

Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") специализируется на производстве оптико-электронной, лазерной и медицинской техники. В состав "Швабе" входят более 60 организаций, в том числе научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, научно-производственные объединения.

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