СМИ: ОАЭ отправят на подготовку в Россию двух кандидатов на полет к МКС

ДУБАЙ, 5 июл — РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты направят на подготовку в Россию двух кандидатов в основной и запасной экипажи космического корабля "Союз" для полета на МКС, сообщает в четверг информационное агентство WAM.

20 июня Россия и ОАЭ подписали предварительное соглашение на отправку к Международной космической станции на борту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12" первого эмиратского космонавта, полет запланирован на апрель 2019 года.

Согласно заявлению Космического центра Мухаммеда бен Рашида, к настоящему моменту после всестороннего тестирования количество претендентов на отправку на МКС сократилось до 18 человек. С ними будут проведены финальные собеседования при участии экспертов из космических агентств других стран.

Первоначально желание полететь в космос изъявило около 4 тысяч жителей ОАЭ. Впоследствии из них было отобрано 95 человек, затем круг кандидатов сузился до 39.

Подготовка космонавта ОАЭ и его дублера начнется в августе 2018 года, после заключения окончательного соглашения между "Роскосмосом" и Космическим центром Мухаммеда бен Рашида.