Иностранным космонавтам предложат российское питание

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия займется продвижением космического питания в странах, заинтересованных в развитии пилотируемой космонавтики, соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали "Главкосмос" и "Лаборатория космического питания", сообщает в четверг "Главкосмос".

"В рамках подписанного соглашения Главкосмос займется продвижением и реализацией космического питания, производимого Лабораторией, на международные рынки", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Главкосмоса", компании собираются продвигать космическую еду тем странам, "которые планируют реализовывать национальные программы в области пилотируемой космонавтики".

По словам гендиректора "Главкосмоса" Дениса Лыскова, которые приводятся на сайте компании, многие "традиционные иностранные партнёры проявляли интерес к приобретению космического питания". При этом пока не уточняется, о каких именно странах идет речь.

"Лаборатория космического питания" производит еду для космонавтов в сотрудничестве с НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии и Бирюлевским экспериментальным заводом — поставщиком питания для космонавтов на Международную космическую станцию.

Как следует из информации, опубликованной на сайте "Лаборатории космического питания", миссия компании – сделать космическое питание, произведенное по специальным технологиям, "доступным для людей". "Лаборатория" ставит перед собой задачи по созданию "космического питания нового поколения" для космонавтов и землян, предоставлению людям с любой точке мира "настоящей еды космонавтов" и содействию "сбалансированному и здоровому питанию среди населения".