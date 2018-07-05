Индия успешно испытала систему эвакуации людей с космического корабля

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июл — РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) в четверг провела успешное испытание системы эвакуации экипажа с космического корабля, говорится в распространенном сообщении организации.

"Система эвакуации экипажа является аварийным механизмом, предназначенным для быстрого выведения модуля экипажа вместе с астронавтами на безопасное расстояние от ракеты-носителя в случае выхода систем из строя", — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что результатом первого из серии тестов стало "безопасное извлечение модуля с экипажем в аварийной ситуации на стартовой площадке". В общей сложности испытание заняло 4 минуты 19 секунд, в течение которых модуль экипажа поднялся на высоту около 2700 метров над Землей, пролетел над Бенгальским заливом, после чего приземлился на парашюте примерно в трех километрах от острова Шрихарикота на востоке Индии.

Индия развивает собственную космическую программу с 1947 года, сразу после получения страной независимости. Работа ведется под руководством правительственного Департамента космических исследований. Непосредственная организация работ по координации деятельности различных организаций и фирм в рамках национальной комической программы, а также созданию ракетно-космической техники возложена на ISRO (до 1969 года — Индийский национальный комитет космических исследований).

По данным местных СМИ, на сегодняшний день ISRO уже разрабатывает космическое оборудование, скафандры, а также питание для астронавтов. Также ведется активная работа над созданием собственных пилотируемых кораблей.