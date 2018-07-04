Орбитальный телескоп "Спектр-М" оснастят китайскими комплектующими

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Китай поставит приемную аппаратуру для российского космического телескопа "Спектр-М", сообщил РИА Новости директор Физического института имени Лебедева, научный руководитель проекта "Миллиметрон" (телескоп "Спектр-М") Николай Кардашёв.

Ранее вице-президент Российской академии наук Юрий Балега сообщил, что запуск российского орбитального телескопа для проекта "Миллиметрон" может быть перенесен за 2030 год.

"Подписано соглашение между Физическим институтом имени Лебедева и Китайской академией наук. Эта работа уже начата. Речь о поставках приемной аппаратуры в инфракрасном диапазоне, диапазоне миллиметровых волн. Сам телескоп делается в России", — рассказал ученый.

Обсерватория "Миллиметрон" (проект "Спектр-М") с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С её помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.

Сам космический аппарат будет создаваться на базе платформы "Навигатор-М", разработанной в НПО имени Лавочкина. После запуска "Миллиметрон" отправится на рабочую орбиту — в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.

В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. При формировании Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, в связи с секвестром, проект был вынесен для запуска за пределы программы.