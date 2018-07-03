Россия приступила к разработке модуля для высадки на Луне

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. РКК "Энергия" приступила к определению облика аппарата для высадки российских космонавтов на Луне, говорится в годовом отчете корпорации.
В отчете отмечается, что элементы модуля планируется предварительно доставить на международную окололунную станцию Lunar Orbital Platform — Gateway. Там их соберут и оставят, чтобы использовать для спусков экипажей на поверхность спутника Земли.
Планы по высадке на Луне
Действующая Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание "необходимого задела" для полномасштабного исследования Луны после 2025 года и высадки там первого российского космонавта в 2030-2031 годах.
В 2016 году генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев рассказал, что корпорация планирует высадить первого россиянина на Луну в 2031 году. В 2027-м, по его словам, Россия запустит на орбиту Луны взлетно-посадочный модуль. В 2029 году должен состояться беспилотный полет нового корабля "Федерация" на орбиту Луны. В 2030-м — пилотируемый облет, а в 2031 году — высадка.