Россия приступила к разработке модуля для высадки на Луне

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. РКК "Энергия" приступила к определению облика аппарата для высадки российских космонавтов на Луне, говорится в годовом отчете корпорации.

"Начались работы по формированию технического облика лунного взлетно-посадочного комплекса, при доставке которого на окололунную орбиту будет использоваться ракета-носитель сверхтяжелого класса", — уточняется в документе.

В отчете отмечается, что элементы модуля планируется предварительно доставить на международную окололунную станцию Lunar Orbital Platform — Gateway. Там их соберут и оставят, чтобы использовать для спусков экипажей на поверхность спутника Земли.

Планы по высадке на Луне

Действующая Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание "необходимого задела" для полномасштабного исследования Луны после 2025 года и высадки там первого российского космонавта в 2030-2031 годах.

Ранее российский Центр подготовки космонавтов, изучив опыт советских специалистов, а также полеты американских миссий "Аполлон", выдвинул требования к подготовке членов российской экспедиции на Луну.

В 2016 году генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев рассказал, что корпорация планирует высадить первого россиянина на Луну в 2031 году. В 2027-м, по его словам, Россия запустит на орбиту Луны взлетно-посадочный модуль. В 2029 году должен состояться беспилотный полет нового корабля "Федерация" на орбиту Луны. В 2030-м — пилотируемый облет, а в 2031 году — высадка.