Жители Екатеринбурга увидят соединение Луны и Марса в конце июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Жители Екатеринбурга в конце июля смогут увидеть редкое явление соединения Луны и Марса, сообщает в понедельник Уральский федеральный университет (УрФУ).
"В ночь с 27 на 28 июля произойдет крайне редкое событие — соединение Луны и Марса. При этом возникнет великое противостояние Марса и наступит самое продолжительное затмение Луны в XXI веке", — говорится в сообщении.
Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев рассказал, что явление можно будет наблюдать невооруженным глазом.
"Событие (будет — ред.) видно невооруженным глазом на открытой местности, к примеру, в центре на Плотинке или у нас на Метеогорке, где лучше всего заметна южная сторона неба", — приводятся в сообщении слова Санакоева.
Высота Луны будет не более 13 градусов, а Марса — не более 9. Луна настолько глубоко погрузится в тень Земли, что ее яркость будет в несколько раз меньше, чем у Марса. Оба небесных светила будут иметь красноватый оттенок.
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Марс 31 июля окажется на наиболее близком расстоянии к Земле, это 57,6 миллиона километров (примерно в 150 раз больше расстояния между Землей и Луной). Так как четвертая по удаленности от Солнца планета больше Луны, с использованием телескопа с увеличением от 75 крат можно увидеть Марс в таком же масштабе, как и спутник Земли, уточнил инженер.
"Очень интересно изучать частоту таких одновременных событий, но пока расчет показывает, что в XXI веке такого события не повторится", — отметил Санакоев.
Также в конце июля пройдет летний звездопад, но заметить его будет практически невозможно — упадет 25 штук в час. В городе можно будет наблюдать максимум одну звезду, добавил сотрудник УрФУ.