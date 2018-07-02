С космодрома Куру до конца года запустят два "Союза", сообщил источник

БАЙКОНУР, 2 июл — РИА Новости. С европейского экваториального космодрома Куру (Гвианский космический центр) до конца 2018 года может быть выполнено не три запуска, как ожидалось ранее, а два, из-за ожидаемого переноса одного из них на 2019 год, сообщил РИА Новости источник на космодроме.
Ранее другой источник РИА Новости сообщал о том, что из Куру планируется провести три запуска российских ракет-носителей "Союз-СТ" до конца 2018 года. По его словам, запуск европейского метеоспутника MetОp-С предварительно был назначен на 6 октября. Затем в ноябре планировалось вывести на орбиту итальянский космический аппарат CSG-1. Пусковую кампанию 2018 года, как ожидалось, завершит первый пуск "Союза-СТ" с тестовыми мини-спутниками в интересах компании OneWeb- оператора спутникового интернета.
"Союз-СТ" для экваториального климата
Космический аппарат CSG-1
Согласно данным из открытых источников, спутник CSG-1 представляет собой аппарат радиолокационной разведки. Отличительной особенностью является установка на борту специализированного гироскопа, позволяющего ему выполнять маневры без затрат топлива. Также этому будут способствовать установленные на спутнике маховики.
Космические аппараты серии MetOp представляют собой комплекс метеорологических спутников, которые находятся на полярной орбите на расстоянии порядка 800 километров от поверхности Земли. Первый спутник серии, MetOp-А, был запущен 19 октября 2006 года, а второй, MetOp-B — 17 сентября 2012 года. Обе "метеорологические станции" успешно работают на орбите с момента запуска.
Космический интернет OneWeb
Для изготовления спутников (а всего, включая резерв, намечено изготовить порядка 900 космических аппаратов), оплаты пусковых услуг и строительства наземного термина и центра управления, кампания OneWeb LLC планирует привлечь до трех миллиардов долларов частного капитала и уже заручилась поддержкой многих влиятельных корпораций.