С космодрома Куру до конца года запустят два "Союза", сообщил источник

БАЙКОНУР, 2 июл — РИА Новости. С европейского экваториального космодрома Куру (Гвианский космический центр) до конца 2018 года может быть выполнено не три запуска, как ожидалось ранее, а два, из-за ожидаемого переноса одного из них на 2019 год, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

"Один из пусков ракеты "Союз", вероятно, переходит на 2019-й год. Если это так, то останется два пуска "Союзов" до конца года: во второй половине сентября MetOp-С, а в ноябре — OneWeb", — отметил собеседник агентства.

Ранее другой источник РИА Новости сообщал о том, что из Куру планируется провести три запуска российских ракет-носителей "Союз-СТ" до конца 2018 года. По его словам, запуск европейского метеоспутника MetОp-С предварительно был назначен на 6 октября. Затем в ноябре планировалось вывести на орбиту итальянский космический аппарат CSG-1. Пусковую кампанию 2018 года, как ожидалось, завершит первый пуск "Союза-СТ" с тестовыми мини-спутниками в интересах компании OneWeb- оператора спутникового интернета.

"Союз-СТ" для экваториального климата

Космический аппарат CSG-1

Применительно к запускам в условиях влажного и жаркого климата Французской Гвианы ракеты-носители типа "Союз-2" были специально доработаны в части безопасности (прием команд с Земли на прекращение полета), системы телеизмерений (дециметровый диапазон частот с европейской структурой кадра телеметрии) и стойкости к повышенной жаре и влажности, а также к морской транспортировке.

Согласно данным из открытых источников, спутник CSG-1 представляет собой аппарат радиолокационной разведки. Отличительной особенностью является установка на борту специализированного гироскопа, позволяющего ему выполнять маневры без затрат топлива. Также этому будут способствовать установленные на спутнике маховики.

Космические аппараты серии MetOp представляют собой комплекс метеорологических спутников, которые находятся на полярной орбите на расстоянии порядка 800 километров от поверхности Земли. Первый спутник серии, MetOp-А, был запущен 19 октября 2006 года, а второй, MetOp-B — 17 сентября 2012 года. Обе "метеорологические станции" успешно работают на орбите с момента запуска.

Космический интернет OneWeb

Спутники MetOp — универсальные устройства. В частности, их инфракрасный сканер обеспечивает получение точных трехмерных данных о температуре и влажности в атмосфере Земли. Приближающиеся грозы могут быть выявлены за несколько часов до начала. Аппараты могут также собирать данные о парниковых газах, например, об углекислом газе, угарном газе или метане, основываясь на информации 8,4 тысячи спектральных каналов. Спутники MetOp позволяют осуществлять измерение силы ветров над поверхностью океанов, наблюдение за перемещениями айсбергов и мониторинг озонового слоя стратосферы. Кроме того, комплекс MetOp передает измерительные данные морских судов, буев и исследовательских станций, а также сигналы от людей, находящихся в бедствии.

Британская спутниковая система высокоскоростной интернет-связи OneWeb будет основывается на работе 672 космических аппаратов на двух круговых орбитах — 800 и 950 километров. Другой важной компонентой проекта являются станции сопряжения, которые непосредственно будут раздавать интернет на обслуживаемых территориях. Первоначально планируется построить 50 станций сопряжения, а в перспективе они должны быть размещены на расстоянии около 2,5 тысяч километров друг от друга по всему земному шару.

Для изготовления спутников (а всего, включая резерв, намечено изготовить порядка 900 космических аппаратов), оплаты пусковых услуг и строительства наземного термина и центра управления, кампания OneWeb LLC планирует привлечь до трех миллиардов долларов частного капитала и уже заручилась поддержкой многих влиятельных корпораций.