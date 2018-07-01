Российский модуль "Наука" отправят в ноябре на Байконур для запуска к МКС

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" в ноябре 2018 года будет отправлен на космодром Байконур для последнего запуска к Международной космической станции, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко.

Ранее сообщалось, что МЛМ будет запущен на орбиту в 2019 году. По данным источника РИА Новости на космодроме Байконур, возможен перенос запуск на начало 2020 года.

"Что касается судьбы МЛМ, то этот вопрос был вчера подробно обсужден в ходе посещения Центра имени М.В. Хруничева руководством Роскосмоса. После завершения регламентных работ по решению Совета главных конструкторов во главе с генеральным конструктором по пилотируемым комплексам, первым заместителем генерального директора РКК "Энергия" имени С.П. Королёва Е.А. Микриным модуль будет отправлен на Байконур. Планируется, что это произойдет в ноябре этого года, если в ходе работы не будет выявлено новых замечаний", — рассказал он.

МЛМ начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление "Науки" не успели, ежегодно откладывая его запуск.

В 2013 году после передачи модуля от предприятия-производителя в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием при проведении тестирования выяснилось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Их наличие в топливе могло привести к поломке двигательной системы всей МКС, поэтому было принято решение вернуть модуль производителю на доработку. Планировалось, что в январе 2018 года баки, в которых должно храниться топливо, будут разрезаны, внутренние конструкции очищены, а затем баки сварят обратно. Весной модуль предполагалось отправить на космодром Байконур для проведения подготовки к запуску и дооснащению оборудованием.

В конце марта Роскосмос и РКК "Энергия" подписали акт о дооборудовании МЛМ дополнительными системами и продлении сроков эксплуатации бортового оборудования. В то же время по графику, утвержденному в госконтракте на модернизацию модуля, к этому моменту он должен был пройти этап заводских испытаний и быть готов к запуску. Согласно госконтракту, все работы с модулем, включая его отправку на космодром, подготовку к запуску и саму отправку к МКС, должны были быть проведены до июня 2018 года.