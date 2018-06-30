В ОАЭ сократили число кандидатов в первые космонавты страны

ДУБАЙ, 30 июн — РИА Новости. Космический центр Мухаммеда бен Рашида в ОАЭ сократил до 39 количество кандидатов для первого в истории страны полета в космос, который состоится в апреле 2019 года, сообщает в субботу эмиратское издание Khaleej Times.

Как сообщал "Роскосмос", Россия и ОАЭ подписали предварительное соглашение по отбору, подготовке и полету на МКС одного эмиратского космонавта на борту российского транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12".

Отобранные кандидаты успешно прошли тесты по оценке физической формы и психологической устойчивости. Дальнейший отсев будет проводиться с привлечением экспертов из космических агентств разных стран, отмечает издание.

На первом этапе отбора из всех 4 тысяч жителей ОАЭ, изъявивших желание полететь в космос, было выбрано 95 человек. В их число вошли 20 женщин и 75 мужчин, большинство из которых младше 35 лет.