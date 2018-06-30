Источник сообщил о возможной отставке гендиректора НПО имени Лавочкина

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Генеральный директор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Официально о смене руководителя НПО имени Лавочкина будет объявлено на следующей неделе", — сказал собеседник агентства.
Источник затруднился уточнить, кто будет назначен на должность руководителя.
Глава пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко сообщил РИА Новости, что пока не располагает такой информацией.
"У меня такой официальной информации на сегодняшний момент нет", — сказал он.