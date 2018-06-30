В НИИЯФ подтвердили сбой на спутнике "Ломоносов"

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. На спутнике "Ломоносов" действительно произошел сбой в системе передачи научной информации, подтвердил РИА Новости глава НИИ ядерной физики Московского государственного университета имени (НИИЯФ МГУ) Михаил Панасюк, чья аппаратура установлена на космическом аппарате.

Ранее о произошедшем сбое РИА Новости сообщил источник в космической отрасли.

"На спутнике "Ломоносов" появились сбои в системе передачи информации научных приборов, над выяснением и устранением которых в настоящее время работают специалисты МГУ и ВНИИЭМ по утвержденному плану-графику", — сказал он.

По словам Панасюка, за время работы спутника "Ломоносов" были получены уникальные результаты в области астрофизики и некоторых прикладных проблем, связанных с освоением космического пространства.

"Среди них — первый в мире космический эксперимент по изучению космических лучей самых высоких энергий, существующих во Вселенной, уникальные данные о самом высокоэнергичном явлении во Вселенной — гамма-всплесках и электромагнитных транзиентах", — отметил ученый.

Среди прикладных экспериментов была протестирована созданная в МГУ спутниковая система мониторинга техногенных (включая космический мусор) и природных объектов, способная в реальном времени определять координаты объектов, находящихся в околоземном космическом пространстве; получены важные результаты по радиационной обстановке.

"Все эти результаты уже опубликованы в высокорейтинговых научных журналах и были доложены в рамках приглашенных докладов на международных конференциях. В июле этого года результаты фундаментальных исследований на спутнике ""Ломоносов" будут представлены на Генеральной ассамблее Международного комитета по космическим исследованиям (COSPAR)в г. Пасадена, США", — уточнил Панасюк.

Он подчеркнул, что результаты экспериментов на "Ломоносове" уже стали основой для реализации новых космических экспериментов МГУ.

"Среди них — крупномасштабный астрофизический эксперимент по продолжению изучения космических лучей предельно высоких энергий, международный эксперимент под эгидой МГУ по наблюдению электромагнитных транзиентов в атмосфере на Международной космической станции, многоспутниковый эксперимент "Универсат-Сократ" по мониторингу основных космических угроз — радиации и космического мусора", — заключил глава НИИЯФ.