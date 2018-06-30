Центр Хруничева вернется к созданию ракеты-носителя "Ангара-А3"

В одном из цехов производственного объединения Полет – филиала АО ГКНПЦ им. М. В. Хруничева в Омске. Архивное фото

В одном из цехов производственного объединения Полет – филиала АО ГКНПЦ им. М. В. Хруничева в Омске. Архивное фото

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Центр Хруничева вернется к созданию ракеты-носителя среднего класса "Ангара-А3", написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин у себя на странице в Facebook.

Ранее Рогозин в интервью РИА Новости рассказал, что производство ракет-носителей "Протон" будет прекращено после выполнения всех контрактных обязательств, а после этого будет выпускаться только ракета "Ангара".

"Завод выполнит все заказы на "Протон-М", а потом перейдет на серийный выпуск современной "Ангары" в легком, среднем и тяжелом классе", — написал глава госкорпорации.

В семейство ракета "Ангара" входят носители лёгкого класса "Ангара-1.2", среднего — "Ангара-А3", тяжёлого — "Ангара-А5" (с модификациями "А5М" (модернизированная) и "А5П" (пилотируемая)), а также повышенной грузоподъёмности — "Ангара-А5В".

Ранее сообщалось, что ракета среднего класса "Ангара-А3" создаваться не будет.