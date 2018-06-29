Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с грузом для МКС

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX отправила космический корабль Dragon с 2,7 тоннами груза на Международную космическую станцию (МКС), на орбиту также будет доставлен европейский робот-помощник Саймон, НАСА ведет прямую трансляцию запуска.

Старт ракеты-носителя был дан в 12.43 мск в пятницу с космодрома на мысе Канаверал.

Для очередного старта использовалась ракета-носитель с уже летавшей первой ступенью и уже бывавшая на орбите в 2016 году капсула грузовика Dragon. Первая ступень была подготовлена к своему второму запуску в рекордно короткий срок – чуть более двух месяцев.