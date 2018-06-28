Доработанный "Союз-5" не будет подходить к "Морскому старту"

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Новая версия российской ракеты-носителя "Союз-5" не будет подходить к проекту "Морской старт", заявил журналистам в четверг глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. © РИА Новости / Сергей Мамонтов Перейти в фотобанк Рогозин призвал сделать ракету "Союз-5" "простой, как автомат Калашникова"

"У "Морского старта" есть свой ресурс. Пока будем разрабатывать ракету, ресурс "Морского старта" будет съеден, поэтому такой задачи нет", — заявил он, отвечая на вопросы.

Как заявил ранее РИА Новости генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев, его корпорация, как головной разработчик "Союза-5", готова сделать отдельную версию носителя для проекта "Морской старт". В S7 неоднократно критиковали проект "Союз-5" за применение устаревших технологий.