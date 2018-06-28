Рогозин призвал сделать ракету "Союз-5" "простой, как автомат Калашникова"

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Проект ракеты-носителя "Союз-5" будет пересмотрен: он должен вырасти в качестве и получиться "простым, как автомат Калашникова", заявил в четверг глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Он не закрыт, просто мы посмотрели эскизный проект, и впечатление у инженеров, что он очень напоминает "Зенит". Понятно, почему это делалось — чтобы использовать инфраструктуру "Зенита" на Байконуре. Мы сейчас смотрим иные технические решения. Двигатели на новом топливе, например на метане", — сказал Рогозин на московской конференции "Роскосмоса".

По его словам, "мы должны создать ракету-носитель иного качества, простую, как автомат Калашникова".