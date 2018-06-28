Летные испытания ракет "Ангара" завершатся после шести пусков

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Летные испытания семейства новейших российских ракет-носителей "Ангара" завершатся после шести пусков, заявил на конференции "Роскосмоса" первый заместитель генерального директора госкорпорации Николай Севастьянов.

Два пуска ракет семейства "Ангара" были проведены в 2014 году. Тогда испытали сначала лёгкую, а затем и тяжёлую версию ракеты.

"Нам допущено только шесть ракет для летных испытаний", — сказал Севастьянов.

Три пуска должно быть проведено с космодрома Плесецк и три — с Восточного, указал он в презентации.