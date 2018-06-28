Рогозин поручил срочно развернуть на Восточном пилотируемую инфраструктуру

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил срочно приступить к созданию пилотируемый инфраструктуры на космодроме Восточный.

В прошлом году было принято решение отложить создание пилотируемой инфраструктуры на Восточном и перенести перспективные пилотируемые проекты на Байконур.

"На Восточном нужно срочно разворачивать пилотируемую инфраструктуру, строить инфраструктуру второй, а затем и третьей очереди", — сказал Рогозин в четверг на научно-практической конференции "Основные задачи и перспективы развития госкорпорации "Роскосмос"" в Москве.