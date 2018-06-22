Олег Фролов возглавил оборонные программы Роскосмоса

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Исполнительным директором Роскосмоса по реализации оборонных программ назначен член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Олег Фролов, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"На должность исполнительного директора Роскосмоса по реализации оборонных программ 16 июня принят Олег Фролов", — сказал он.

С 2012 по 2013 год Фролов работал в должности первого заместителя руководителя Федерального космического агентства. В 2015 году Фролов вошел в состав коллегии Военно-промышленной комиссии.

В проводившемся в пятницу селекторном совещании Фролов был обозначен как заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос". Помимо того, в совещании принял участие первый заместитель гендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов.