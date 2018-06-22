Орбиту МКС откорректируют в субботу утром

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Орбиту МКС откорректируют 23 июня в 11.15 мск, сообщили журналистам в пятницу в головном научном институте Роскосмоса ЦНИИмаш.

Ранее коррекцию планировалось провести в четверг 21 июня, однако как сообщили РИА Новости в НАСА, из-за возможного столкновения с космическим мусором время проведения коррекции перенесли.

"Согласно предварительным расчетным данным службы баллистико-навигационого обеспечения Центра управления полетами (ЦУП), время включения двигательной установки грузового корабля "Прогресс МС-08" — 11.15 мск", — сообщил представитель института.

Двигатели корабля "Прогресс МС-08", пристыкованного к станции включатся в 11.15 мск и проработают 208 секунд. Средняя высота орбиты увеличится на 700 метров и составит 404,9 километра.