В КБ химавтоматики рассказали о водородных ракетных двигателях будущего

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Водородные ракетные двигатели российского производства в будущем можно будет облегчить за счет применения лазерной системы зажигания, сообщил в пятницу главный конструктор Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА) Виктор Горохов.

"Внедрение лазерной системы поджига в жидкостном ракетном двигателе способствует снижению его массы, что всегда важно для ракетной техники, а также упрощает циклограмму запуска ЖРД", — приводятся слова Горохова на сайте НПО "Энергомаш" (головной организации Интегрированной структуры ракетного двигателестроения, в которую входит КБХА).

По его словам, таким образом можно будет повысить надежность двигателя.

Испытания новой системы зажигания проводились в КБХА 20 июня.

Сейчас в России разрабатывается сверхтяжелая ракета, верхняя ступень которой должна получить водородный двигатель РД-150. Как заявлял ранее генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам России Евгений Микрин, его будут создавать с использованием наработок по двигателю РД-120, работавшему на второй ступени советской сверхтяжелой ракеты "Энергия".