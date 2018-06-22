России нужно продвигать ракету "Ангара", считает эксперт

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Закрытие программы ракет-носителей тяжелого класса "Протон" — логичный шаг, России надо как можно скорее продвигать ракету "Ангара", заявил РИА Новости в пятницу академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.

Ранее новый гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в России будет произведено лишь такое количество ракет "Протон", которое было бы необходимо для выполнения уже заключенных контрактов. После этого запуски тяжелых нагрузок будет проходить на новом российском носителе "Ангара".

"Поэтому, конечно, это логично, чтобы не пропадала разработка зря, надо её продвигать как можно быстрее, иначе, получается, что мы сделали ракету, а она, непонятно, летает или нет", — сказал Железняков.

При этом он напомнил, что "Ангара" по своим характеристикам очень похожа на "Протон", но использует другие типы топлива – кислород и керосин. "Протон" же летает на более токсичном гептиле.