Роскосмос планирует сократить избыточные площади предприятий отрасли

ВЕНА, 22 июн – РИА Новости. Роскосмос планирует сократить избыточные площади всех предприятий отрасли, а не только Центра имени Хруничева, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Существует так называемый "московский проект", который разрабатывался ещё прежним руководством "Роскосмоса" в рамках программы финансового оздоровления Центра Хруничева. Речь идёт не только о Центре Хруничева, речь идёт в принципе о всех предприятиях промышленности, которые с советских времён находятся на территориях, явно избыточных для того, чтобы на них осуществлять производственную деятельность", — сказал Рогозин.

По его словам, часть территорий такого рода используется под строительство жилья для работников самих этих предприятий, часть просто реализуется на рынке для того, чтобы обеспечить дополнительное финансирование наиболее актуальных программ

ГКНПЦ имени Хруничева производит ракеты-носители и космические аппараты. Его заводы находятся в Москве, Воронеже, Омске и других городах.

Читайте полный текст интервью с Дмитрием Рогозиным читайте на сайте Ria.ru >>