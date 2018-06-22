Источник: Россия в конце года запустит новый спутник для Египта

БАЙКОНУР (Казахстан), 22 июн — РИА Новости. Коммерческий запуск ракеты-носителя "Союз-2-1Б" с египетским спутником EgyptSat-A намечен на конец 2018 года, сообщил РИА Новости источник на космодроме.
EgyptSat-A должен будет заменить спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым оборвалась в апреле 2015 года.
"В конце 2018 года предполагается запуск ракеты "Союз-2-1Б" по коммерческой программе с египетским спутником EgyptSat-A. Изготовитель спутника — РКК "Энергия" — утверждает, что работы по созданию спутника идут по графику и в конце ноября – начале декабря запуск будет произведен", — сказал источник.
В РКК "Энергия" не комментирует эту информацию.
Как сообщалось в финансовой отчетности "Энергии", выручка от сотрудничества с Египтом, для которого компания создает новый спутник EgyptSat-A взамен ранее вышедшего из строя, составила в 2017 году 402 миллиона рублей.
EgyptSat-2 был запущен 16 апреля 2014 года с космодрома "Байконур" с помощью ракеты-носителя "Союз-У". Его предшественник — EgyptSat-1 — был изготовлен украинским предприятием КБ "Южное". Спутник запущен 17 апреля 2007 года с "Байконура" с помощью ракеты-носителя "Днепр". В июле 2010 года управление спутником было потеряно.