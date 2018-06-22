ВЕНА, 22 июн – РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал "спекуляцией" информацию о массовых сокращениях в Центре имени Хруничева.

ГКНПЦ имени Хруничева производит ракеты-носители и космические аппараты. Его заводы находятся в Москве, Воронеже, Омске и других городах. Ранее ряд СМИ сообщил, что к 2025 году планируется снизить численность сотрудников на московской площадке Центра имени Хруничева более чем в 2,5 раза (с 4256 сейчас до 1691 человека).

"Мне кажется, что такого рода информация относится к разряду спекуляции, а иногда и спекуляции преднамеренной для того, чтобы возбудить людей и представить, что весь план финансового оздоровления сводится лишь к сокращению штата. Мы стараемся очень бережно относиться к нашим людям, в массе своей — это высококвалифицированный персонал, который нельзя терять, а если вдруг потеряем, потратим долгие годы на его восстановление", — сказал Рогозин в интервью РИА Новости.

Он отметил, что в рамках плана восстановления потенциала Центра Хруничева сейчас обсуждаются два вопроса — снижение кредитной нагрузки на московский ракетный завод Центра имени Хруничева, поскольку сейчас его продукция менее востребована, и он накапливает долги, а также скорейший запуск серийного производства ракеты Ангара в Омске. После будут приняты решения по концентрации конструкторского и инженерного персонала для организации производства.

"Что касается административного персонала, то по мере внедрения цифровизации и других современных методов управления, необходимость в развитой бюрократии будет падать, и это нормально", — добавил Рогозин.