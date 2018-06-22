Россия откажется от устаревших экспериментов на МКС

ВЕНА, 22 июн — РИА Новости. Россия откажется от проведения устаревших экспериментов на Международной космической станции (МКС), сообщил в интервью РИА Новости глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, речь идет об экспериментах, которые "разрабатывались по десять лет и давно уже потеряли всякую актуальность". "Основные эксперименты будут связаны с автономностью работы российского сегмента МКС, с его большей независимостью от подпитки с Земли", — сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса добавил, что когда появится администрация российского сегмента МКС, будет проще определять приоритетность научных экспериментов.

"Если мы нацелим эксперименты на это и добьемся важных результатов, это будет залогом того, что МКС действительно выступит в качестве неотъемлемой ступеньки для перехода к операциям в дальнем космосе", — заключил Рогозин.Ранее летчик-космонавт, Герой России, депутат Госдумы Елена Серова сообщила, что на российском сегменте МКС проведут ревизию эффективности экспериментов.

Мало провести эксперимент: он должен давать определенный результат, чтобы не просто ученые расшифровали и увидели что-то необычное, а это должно быть применительно к чему-либо", — сказала Серова, говоря об итогах встречи с Рогозиным.