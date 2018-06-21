Коррекцию орбиты МКС перенесли из-за космического мусора

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) перенесли на субботу из-за угрозы столкновения с космическим мусором, сообщили РИА Новости в четверг в НАСА.

"Коррекция орбиты была перенесена на субботу из-за риска столкновения с фрагментом космического мусора, который уже не представляет угрозы. Несмотря на это, коррекция пройдет в субботу согласно пересмотренному плану операций", — сказал представитель NASA.

Изначально орбиту станции планировали откорректировать в четверг в 10.15 мск. Двигатель пристыкованного к МКС грузового корабля "Прогресс МС-08" должен был включиться на три минуты и придать станции импульс в 0.38 метра в секунду. Среднюю высоту полета станции планировалось увеличить на 700 метров и довести до 404,9 километра.

Однако незадолго до назначенного времени головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш сообщил, что коррекция переносится на несколько дней, а пока специалисты заняты расчетами уточненных параметров маневра.